In Findel hat ein Zollbeamter Anfang 2019 seinen Passierschein genutzt, um eine Sicherheitskontrolle zu umgehen. Und das während einer Privatreise. Nun musste er sich dafür vor Gericht verantworten.

Vor Gericht: Zollbeamter nutzt Flughafenpassierschein auf Privatreise

Maximilian RICHARD In Findel hat ein Zollbeamter Anfang 2019 seinen Passierschein genutzt, um eine Sicherheitskontrolle zu umgehen. Und das während einer Privatreise. Nun musste er sich dafür vor Gericht verantworten.

Zur Sicherheit aller Passagiere gelten auf Flughäfen strenge Regeln - auch in Findel. So müssen alle Flugreisenden Sicherheitskontrollen passieren. Davon ausgenommen sind nur Personen, die sich beruflich am Flughafen aufhalten. Sie können mithilfe eines Passierscheins in verschiedene Sicherheitsbereiche gelangen und so einen Großteil der Kontrollen umgehen. Wer allerdings dieses Privileg ausnutzt, dem drohen ernste Konsequenzen.

Olivier J. brachte ein solcher Verstoß nun vor Gericht. Der Zollbeamte umging nämlich Anfang 2019 die Sicherheitskontrolle in Findel, indem er mehrmals seinen Titre de Circulation aéroportuaire (TCA) vorzeigte und sich gegenüber einer Sicherheitskraft als Beamter der Zollverwaltung ausgab. Allerdings war der Mann, der sich damals noch in seiner Ausbildung befand, nicht im Dienst, sondern trat an jenem Tag eine Privatreise nach Zürich an - und war zudem im Krankenschein.

"Dat ass abstrus", sagte der vorsitzende Richter der siebten Strafkammer, nachdem er sich die ersten Schilderungen des Angeklagten angehört hatte. "Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen? Eine TCA dient nicht für private Zwecke, um damit wie ein VIP oder der Grand-Duc an der Kontrolle vorbeizukommen."

Der Angeklagte betonte, er habe nicht gedacht, dass sein Handeln solche Folgen haben könnte. Er sei zwar im Krankenschein gewesen, habe sich aber bereits besser gefühlt und deshalb nicht auf die Reise verzichten wollen. Am Flughafen hätten ihn die gesundheitlichen Probleme aber wieder zu schaffen gemacht. Deshalb habe er so schnell wie möglich die Kontrollen passieren wollen und seinen Passierschein vorgezeigt. Schlechte Absichten habe er nicht gehabt, sondern nur einige Minuten Zeit sparen wollen, um sich schneller hinsetzen zu können. "Diese haben Sie nun heute Mittag vor Gericht aber wieder verloren", so der Richter.

Geldstrafe gefordert

Der 38-Jährige betonte, dass er sein Handeln zwar bereue, die Anklageschrift aber einige Fehler aufweise. So habe er zwar seinen Passierschein vorgezeigt, allerdings nicht seinen Dienstausweis. Einen solchen habe er zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht besessen.

Sein Verhalten sei aber falsch gewesen. Sobald er von den Konsequenzen seiner Reise erfahren habe, hätte er sich deshalb sofort darum bemüht, den Vorfall aufzuklären. Unter anderem habe er einen Brief an den Direktor der Zollverwaltung geschrieben.

Sein Anwalt wies indes darauf hin, dass es in diesem Fall viele mildernde Umstände gebe. So sei er von Anfang an ehrlich und geständig gewesen. Im Falle eines Schuldspruchs sollten die Richter deshalb das Urteil aussetzen (Suspension du prononcé). Der Vertreter der Staatsanwalt forderte indes eine angemessene Geldstrafe. Das Urteil der Richter wird voraussichtlich am 23. Juli gesprochen.

Beruflich hatte der Vorfall bereits Konsequenzen - wenn auch nur geringfügige. Der Finanzminister sprach gegen den Mann im Zuge einer Sanction administrative eine Rüge (Réprimande) aus. Er konnte seine Ausbildung abschließen und hat mittlerweile eine Festanstellung bei der Zollverwaltung. Seine TCA hat er allerdings eigenen Aussagen zufolge freiwillig wieder abgegeben.

