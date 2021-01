Vor Gericht: Vom Radar enttarnt

Er war mehrmals geblitzt worden und stand nun deshalb vor Gericht. Denn der Mann war nicht nur zu schnell gefahren, er war auch ohne gültigen Führerschein unterwegs.

(SH) - Gleich 20 Mal war ein Mann zwischen Juli 2016 und Januar 2017 geblitzt worden, in den meisten Fällen vom Radargerät am Ende der A 4 in Merl. Geldbußen in Höhe von 12.500 Euro hat der Mann dafür bezahlt. Doch auch wenn der Mann nie bedeutend zu schnell unterwegs war, hatte sein Verhalten dennoch ein weiteres Nachspiel: Zum Zeitpunkt der Vorfälle verfügte Antonio P. nämlich über keinen gültigen Führerschein.

Lediglich die Fahrt zur Arbeit war ihm in jener Zeit erlaubt ...