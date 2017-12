(str) - Ungläubig starrt der Mann die vorsitzende Richterin an. Entweder versteht er es nicht, oder er will es nicht verstehen. Dabei hat die Richterin ihm gerade zum wiederholten Mal erklärt, dass seine Tochter die schwere Kopfverletzung nur zu Hause erlitten haben kann - nicht auf dem Schulweg und nicht in der Schule.

Die Richterin erklärt ihm zudem, dass der Gerichtsmediziner klargestellt hat, dass die Verletzung aller Wahrscheinlichkeit nach durch Fremdeinwirkung erzeugt wurde, dass sie durchaus von einem festen Schlag mit einem Besenstil verursacht worden sein kann, und dass das gesamte Erscheinungs- und Verletzungsbild der Neunjährigen auf eine andauernde Kindesmisshandlung hindeuten kann.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie meine Tochter misshandelt", meint er. Sie ist seine Lebensgefährtin, die Stiefmutter des Mädchens und sitzt auf der Anklagebank. Sie habe ihm geschworen, dass sie nichts dergleichen getan habe. Er glaube ihr. Eine Erklärung für die Verletzungen habe er nicht. Aber er stelle sich die Frage, ob der Hintergrund nicht vielleicht ein anderer sei. Etwa, dass die leibliche Mutter das Land verlassen und sie als Dreijährige einfach zurückgelassen habe. Sie wehre sich jetzt vielleicht dagegen, dass der Vater nun eine andere Frau geheiratet habe.

Plötzliche Wesensveränderung

Doch vieles spricht gegen diese Hypothese. Denn das Mädchen hat sich ihrem Umfeld zufolge riesig über die "neue Mutter" und deren Tochter als neue Spielkameradin gefreut. Doch als diese dann da gewesen sei, habe es sein ganzes Wesen verändert. Vom einst aufgeweckten und fröhlichen Kind sei sie auf einmal sehr verschlossen und ruhig geworden.

Dann kamen die zahlreichen Verletzungen mit denen sie morgens zur Schule kam: blaue Flecken, rot geschwollene Wangen, ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe, eine Wunde auf der Stirn. Das Kind versucht die Wunden zu verdecken. Entweder gibt es eine Erklärung für die jeweilige Verletzung, oder die Neunjährige sagt gar nichts. Die Lehrkräfte an ihrer Schule sind alarmiert. Dreimal wird die Polizei informiert, dann schreitet das Sozialamt ein. "Wenn sie so etwas getan hätte, hätte sie das Mädchen nie in einem solchen Zustand zur Schule gehen lassen", meint der Vater.

Mit blutverschmierter Mütze in der Schule

Vor Gericht kommt der Fall nun, nachdem die Drittklässlerin im Januar 2015 mit blutverschmierter Mütze und Schal zur Schule kam. Sie hatte eine grosse Platzwunde am Kopf. Zunächst erzählt sie, sie sei auf dem Schulklo ausgerutscht. Doch das erweist sich als falsch. Erst viel später erzählt sie dann eine andere Geschichte. Die von der Stiefmutter, die sie mit dem Besenstiel auf den Kopf geschlagen habe. Die sie oftmals gewaltsam gezüchtigt habe, sobald der Vater frühmorgens aus dem Haus gewesen sei.

Nur wenigen Menschen vertraut sie sich an. Sie würde zuhause viel falsch machen und werde dafür bestraft, sagt sie. Sie erzählt von Schlägen, davon, wie sie von der Stiefmutter einmal gegen die Duscharmaturen gestossen worden sei, wie diese sie in den Bauch geboxt und getreten habe. Dem Vater habe sie nie etwas gesagt, denn sonst würde der sie vielleicht nicht mehr lieben, sagt sie außerdem.

Wahrheitsfindung wird am Mittwoch fortgesetzt

Als der psychiatrische Gutachter im Prozess erklärt, wie sehr das Mädchen trotz alledem an ihrer Stiefmutter hänge, bricht diese auf der Anklagebank in Tränen aus. Sie soll nun am Mittwochnachmittag zu Wort kommen. Dann folgt der Strafantrag der Staatsanwaltschaft.