(str) - Einen schweren Stand hatte ein 32-jähriger Informatiker am Freitag vor der Strafkammer: Er versuchte die Richter zu überzeugen, er habe kinderpornografische Bilder aus dem Internet geladen und weiter geteilt, um die Täter zu überführen.

Nach einem Hinweis aus Frankreich hatte die Luxemburger Polizei Ermittlungen gegen Loïs K. aufgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie auf mehreren Computern insgesamt 1.452 Fotos mit eindeutig pädopornografischem Inhalt. Wie ein Ermittler erklärte, waren dies zu 80 Prozent Bilder von 8- bis 15-jährigen Kindern auf denen die Geschlechtsorgane in den Vordergrund gestellt wurden und zu 20 Prozent Fotos, auf denen sexuelle Handlungen dargestellt wurden.

Zudem wurden auch 650 Bilder von Kindern sichergestellt, die der Ermittler als zweifelhaft bezeichnete. Sie zeigten Kinder beispielsweise in Reizwäsche und Bikinis. Darüber hinaus wurden auf den Computern sieben kinderpornografische Filme entdeckt, auf denen Kinder im Alter von unter zehn Jahren zu sehen waren.



Pornos vom "Datenesel"



Loïs K. erklärte den Richtern, er habe die beanstandeten Bilder zunächst zufällig entdeckt, als er anderes pornografisches Material über die Filesharing-Plattform „eMule“ heruntergeladen habe. Dieses Netzwerk funktioniert im Prinzip so, dass Benutzer auf ihrem Computer einen Ordner mit Dateien öffentlich zur Verfügung stellen, so dass andere Nutzer diese dann herunterladen können. Waren dies zu Beginn vorrangig Raubkopien von Musiktiteln, Fernsehserien und Kinofilmen, so dominiert inzwischen ganz klar die pornografische Komponente in allen Formen und Facetten.

Er sei schockiert gewesen und habe deshalb entschieden, seine Fachkenntnisse als Informatiker zu nutzen, um den Tätern das Handwerk zu legen. „Ich habe mich ein bisschen wie Sherlock Holmes gefühlt und begann zu ermitteln“, erklärte er in der Gerichtsverhandlung. „Nur dass Sie nicht Sherlock Holmes sind und auch nicht Polizist“, entgegnete ihm die vorsitzende Richterin.



Informatiker als Rächer



Konkret sahen die „Ermittlungen“ dann so aus, dass Loïs K. immer mehr Bilder mit eindeutigen Inhalten suchte und herunter lud. „Ich wollte die IP-Adressen von denjenigen herausfinden, die solches Material im Netz verbreiten“, führte der Beschuldigte aus. „Dann habe ich diese in einem Forum im 'Darknet' an andere Informatiker weitergeben, damit diese die Computer der Übeltäter unter Beschuss nehmen.“



Weitere Erklärungen zu derartigen Foren im 'Darknet' konnte der 32-Jährige nicht geben. Seine Rechtfertigungen haben zudem einen weiteren Haken, der eine entscheidende Frage in der Gerichtsverhandlung offen ließ: Warum hat er selbst tausende kinderpornografische Bilder weiter verbreitet, wenn es ihm darum gegangen sein soll, Menschen, die genau das tun, zu denunzieren?

Zwölf Monate Haft gefordert



Für die Staatsanwaltschaft spielt das Motiv des Beschuldigten genau wie der Umstand, dass sich ein Teil der Anklagepunkte auch in Frankreich abgespielt haben soll, ohnehin keine Rolle. Wie die Substitutin klarstellte, habe der Beschuldigte bewusst etwas getan, von dem er wisse, dass es strafbar sei. Wegen des Besitzes, des Konsums und der Verbreitung von Kinderpornografie forderte sie dann auch eine Haftstrafe von zwölf Monaten. Sie schlug allerdings die Möglichkeit einer Bewährung mit einer Therapie als Auflage vor. Das Urteil ergeht am 28. Juni.

