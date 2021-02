Vor Gericht: Polizist mit Messer angegriffen

Im September 2016 war ein Mann mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

(SH) - Als am 12. September 2016 am Fenster einer Wohnung in Lamadelaine ein Schild angebracht wird, auf dem „Mort aux flics“ zu lesen ist, begeben sich Polizeibeamte zusammen mit Sozialarbeitern zur besagten Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen.

Nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde, sucht ein Betreuer das Gespräch mit dem Bewohner, der zuvor als ruhig und nicht gewalttätig beschrieben wurde ...