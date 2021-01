Vor Gericht: Gewaltausbrüche eines Obdachlosen

Er hatte Klingeln, Briefkästen, Fahrzeuge sowie Eingangsbereiche von Bankfilialen beschädigt und eine Frau in einem Bus angegriffen. Nun musste sich ein Mann vor Gericht verantworten.

(SH) - Zwischen Juni 2018 und Januar 2020 war ein obdachloser Mann immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und auch wenn der 42-Jährige sein Leben mittlerweile im Griff hat, in einer eigenen Wohnung lebt und einer Arbeit nachgeht, so musste er nun dennoch vor Gericht für die Straftaten, die er begangen hat, gerade stehen.

Die Liste der Vorfälle ist lang ...