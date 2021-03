Vor Gericht: Fatales Rangiermanöver eines Lastwagenfahrers

Ein Lastwagenfahrer musste sich wegen eines tödlichen Unfalls vor Gericht verantworten. Er hatte im Januar 2018 bei einem Rangiermanöver einen Landwirt auf seinem Hof erfasst.

Für José V. bedeutet der Stopp am Bauernhof in Roedt fast das Ende seiner Tour. Der Lastwagenfahrer soll an jenem Mittwochmorgen, dem 31. Januar 2018, Tiere aufladen und zu einem Schlachthof bringen. Um die Stallungen mit dem Transporter zu erreichen, ist etwas Geschick erforderlich. Rückwärts muss der Laster eine enge Gasse hinauffahren.

Während des Fahrmanövers geschieht das Unglück ...