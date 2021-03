Vor Gericht: Eine Nacht, zwei Angriffe

Ein junger Mann muss sich wegen zwei Messerattacken vor Gericht verantworten. Eine von ihnen hätte für sein Opfer tödlich enden können.

Zweimal greift Varela C. in der Nacht zum 19. Juli 2018 zu seinem Messer. In beiden geht es, laut den Ermittlungen, offenbar um eine Kleinigkeit, um nichts, was die Gewaltausbrüche in irgendeiner Form erklären könnte.

Der heute 28-Jährige musste sich nun wegen der Übergriffe vor Gericht verantworten. Wie das Opfer des ersten Angriffes im Zeugenstand aussagte, habe er gemeinsam mit dem Angeklagten den Abend in einem Café in Esch/Alzette verbracht.

Auf der Toilette der Gastwirtschaft sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die Schuld rund um einen Döner-Kebab im Mittelpunkt gestanden haben soll ...