Vor Gericht: Ein Suizid und ein mutmaßlicher Nutznießer

Ein ehemaliger Mitarbeiter der EIB muss sich vor Gericht verantworten. Er soll im Hinblick auf Entschädigungen Falschangaben im Zuge eines Suizids gemacht haben.

Am 13. November 2013 springt eine junge Frau im Firmengebäude der Europäischen Investmentbank (EIB) in Kirchberg in den Tod. Nun sieben Jahre nach dem tragischen Suizid steht ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank im Zusammenhang mit dem Vorfall vor Gericht.

Der Tod der jungen Frau steht allerdings nicht im Mittelpunkt des Verfahrens. Vielmehr steht die Frage im Raum, ob der heute 50-jährige Mann falsche Behauptungen nach dem Vorfall getätigt und Versicherungsbetrug begangen hat.

Der Angeklagte hatte damals in Hinblick auf Entschädigungen gegenüber einer Versicherung angegeben, dass er seit des Todes der Frau schwerwiegende psychologische Probleme habe ...