Vor Gericht: Durch Ersticken gestorben

Der kleine Ben soll schnell das Bewusstsein verloren haben und am 10. November 2015 bei seinem Tod nicht zu sehr gelitten haben. Das erklärte ein Rechtsmediziner im Prozess gegen die Mutter.

(SH) - Der sechs Monate alte Ben ist am 10. November 2015 durch äußeres Ersticken gestorben. Das erklärte ein Rechtsmediziner am zweiten Tag des Gerichtsverfahrens gegen die Mutter des kleinen Jungen. Sie muss sich derzeit wegen Mordes vor der Kriminalkammer in Diekirch verantworten.

Am Tag nach dem Tod des Jungen, dessen Leiche am Abend des 10 ...