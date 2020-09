In einem Prozess um einen versuchten Totschlag in Esch/Alzette wird der Schlüsselzeuge per Videokonferenz angehört - ein schwieriges Unterfangen.

Vor Gericht: Der Zeuge auf dem Bildschirm

In einem Prozess um einen versuchten Totschlag in Esch/Alzette wird der Schlüsselzeuge per Videokonferenz angehört - ein schwieriges Unterfangen.

(str) - Die Worte des Anklägers sind unmissverständlich. Der Schlüsselzeuge ist ein entscheidendes Element in diesem Fall: Der 23-Jährige ist der einzige, der kein persönliches Interesse an einer Falschaussage hat, keinen Grund, die Interessen eines anderen zu vertreten, keinen Grund, falsche Beschuldigungen zu erheben. Zudem ist er weder Teil der kapverdischen Gemeinschaft, noch jener Kreise, in denen es immer wieder zu derartigen Gewaltexzessen kommt und bei denen das Gesetz der Omerta gilt ...