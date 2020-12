Vor Gericht: Der Vater und die Heldentat, die keine war

Vor der Strafkammer müssen sich zwei Männer dafür verantworten, dass sie ein Kleinkind während eines Besuchs im Strip-Club spätnachts alleine im Auto zurückgelassen haben.

(str) - Das Video hatte Ende November 2018 in sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung verursacht: Es zeigt einen verängstigten kleinen Jungen, den zwei Männer mitten in der Nacht alleine in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté antreffen. Der Dreijährige sitzt gegen 4 Uhr morgens in einem Kindersitz in einem unverschlossenen Auto, das am Fahrbahnrand abgestellt wurde.

Die Männer im Video sprechen mit dem Jungen ...