Vor Gericht: Der Preis der Hotelübernachtungen

Ein Mann lässt eine obdachlose Frau im Hotel unterbringen, zahlt die Rechnung für die Übernachtungen aber nicht. Nun mussten sich beide vor Gericht verantworten.

(SH) - Da sie auf der Straße lebte, bot ein Bekannter ihr an, sie in einem Hotel unterzubringen und die Kosten hierfür zu übernehmen. Die Frau zeigte sich davon zunächst wenig überzeugt. „Ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen, in einem Hotel zu übernachten. Ich hatte ja gar nicht die finanziellen Mittel, um die Rechnung zu bezahlen“, sagt die Frau.

Doch da der Mann auf seiner Idee beharrte, willigte die Frau schlussendlich ein und nahm das Angebot an ...