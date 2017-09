(str) - Es ist eine tragische Meldung, die an diesem Montag vor genau einem Jahr Schlagzeilen macht: Ein junges Paar, 31 und 29 Jahre alt, verliert in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bereldingen das Bewusstsein. Der Notarzt kann nur noch den Tod der beiden Opfer feststellen. Er äußert aber den Verdacht einer Vergiftung.



Und eine mögliche Erklärung dazu liefert scheinbar der Bruder der toten jungen Frau und Bewohner des Appartements: Der junge Mann ist Polizist in der Hauptstadt und erklärt seinen Kollegen, seine Schwester und deren Lebensgefährte hätten über Übelkeit geklagt, nachdem sie bei einer Wanderung in Vianden „Nëssdrëpp“ zu sich genommen hätten ...