Wenn es draußen länger dunkel ist, haben Einbrecher Hochkonjunktur. Die Polizei gibt Tipps, wie man seine Wohnung absichern kann.

In der dunklen Jahreszeit

Vor Einbrechern gewappnet

Sophie HERMES Wenn es draußen länger dunkel ist, haben Einbrecher Hochkonjunktur. Die Polizei gibt Tipps, wie man seine Wohnung absichern kann.

Am Wochenende wurde die Zeit umgestellt. Nun, da es abends früher dunkel wird, wittern auch Einbrecher wieder vermehrt ihre Chance. Wie die Polizei mitteilt, wurden im vergangenen Jahr rund 1.080 Einbrüche in bewohnte Gebäude gemeldet. Wohl sind das deren deutlich weniger als noch im Jahr zuvor (1.400 Einbrüche), der Rückgang lässt sich jedoch wohl dadurch erklären, dass wegen der Pandemie mehr Menschen Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbrachten und eine Ausgangssperre ausgerufen worden war. Bedingungen, die Einbrechern alles andere als entgegenkommen.

„Generell kommt es während der Sommerferien und in den dunkleren Wintermonaten besonders häufig zu Einbrüchen“, heißt es seitens der Polizei. So wurde 2020 die Hälfte aller Einbrüche in den Monaten Januar, Februar, Oktober, November und Dezember gemeldet.

In der Regel brauchen Einbrecher nur fünf bis zehn Minuten, um ihr Werk – das Einsteigen und das Durchsuchen der Wohnung – zu vollenden. Aktiv sind sie sowohl tagsüber als auch nachts. In der Regel würden die Täter jedoch versuchen, eine Konfrontation mit den Bewohnern zu vermeiden und flüchten, wenn sie erwischt werden. „Wenn der Bewohner bemerkt, dass gerade eingebrochen wird, sollte er es vermeiden, dem Täter entgegenzutreten“, rät die Polizei. Vielmehr solle in diesem Fall die Notrufnummer (113) gewählt und der Einbrecher darauf hingewiesen werden, dass er nicht unbemerkt geblieben ist – etwa indem man Lärm macht, schreit oder ein Licht einschaltet.

Die richtigen Handgriffe

Die Polizei ist insbesondere in den Wintermonaten darum bemüht, Einbrechern das Leben schwerzumachen. So wird etwa verstärkt Präsenz gezeigt und vermehrt Streife gefahren.

Doch auch jeder Einzelne kann zu seiner eigenen Sicherheit – und der seiner Wohnung – beitragen. Dabei muss es nicht unbedingt eine kostspielige Alarmanlage sein. Oft reichen nämlich die richtigen Reflexe bereits aus. Wer seine Wohnung verlässt, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, sollte darauf achten, Fenster und Türen zu schließen und die Alarmanlage – falls vorhanden – zu aktivieren. Bereits ein geöffnetes Kippfenster wirkt auf Einbrecher wie eine Einladung. Sind die Fenster mit Schlössern versehen, sollte der Schlüssel abgenommen werden. Auch die Türen von Kellern und Garagen sollten abgeschlossen sein. Insbesondere in Mehrfamilienhäusern sollte darauf geachtet werden, dass niemand unerwünschten Zugang zu diesen Räumlichkeiten hat. In Gemeinschaftsgaragen sollten Fahrräder gesichert werden.

Da viele Einbrecher die Helligkeit scheuen, kann es auch hilfreich sein, Lichter anzuschalten. Wer sein Fahrzeug vor der Tür abstellt, sollte darauf achten, dass es an einer beleuchtenden Stelle steht und es abschließen. Wertsachen gehören nicht in den Wagen, schon gar nicht so, dass sie sichtbar sind.

Nachbarn informieren

Wer länger abwesend ist, sollte die Nachbarn informieren, damit diese achtsam sind, falls sie etwas Verdächtiges beobachten. Urlaubsreisen können der Polizei über das E-Kommissariat gemeldet werden. In diesem Fall passieren vermehrt Polizeistreifen die Wohnadresse.

Auch verdächtige Personen und Fahrzeuge sollten gemeldet werden. Denn im Kampf gegen kriminelle Banden sind die Beamten auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Jede Mitteilung kann dabei wichtig sein. Der Anrufer sollte dabei möglichst präzise Informationen durchgeben.

Wer sein Haus oder seine Wohnung weiter absichern möchte, kann sich vom Präventionsdienst der Polizei kostenlos beraten lassen. Auf Wunsch können auch Ortstermine vereinbart werden.

