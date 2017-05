(tom) - Nachdem die deutsche Neonazigruppe "Nationaler Widerstand Zweibrücken" am Donnerstag angekündigt hatte, im Vorfeld des Konzerts der Söhne Mannheims vor der Rockhal für den verurteilten Holocaustleugner Horst Mahler demonstrieren zu wollen (lesen Sie hier die Erklärung der Zusammenhänge), zeigten sich Polizei und Veranstalter vorbereitet.



Die Rockhal hatte das Sicherheitspersonal aufgestockt, die Police Grand-Ducale war ebenfalls mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Etwa 30 Polizisten postierten sich vor dem Haupteingang der Rockhal, Streifen auf Motorrädern patrouillierten durch Belval auf der Suche nach deutschen Neonazis, die dem Aufruf des Trierer NPD-Politikers Safet Babic gefolgt sein könnten.



Sie fanden: Keine Nazis. Vor dem Konzertsaal fanden sich lediglich etwa dreißig Gegendemonstranten ein, die friedlich und mit Genehmigung des Veranstalters Infomaterial an Konzertbesucher verteilten. Eine wie auch immer geartete Mahnwache für wen auch immer fand nicht statt. Die Demonstration war demnach ein Flop, ein Volkssturm im Wasserglas, wenn man so will.



Demo-Anmelder Safet Babic, der ebenfalls nirgends zu sehen war, beurteilte das Ganze aus der Entfernung allerdings erwartungsgemäß etwas anders als die Anwesenden: In einer Mail, die an die Stadt Esch und die Presse adressiert war, schrieb der NPD'ler von einer "erfolgreichen Kampagne für Horst Mahler", die ihre "Ziele definitiv erreicht" habe.