(str/mth) - Acht Jahre Haft, davon sechs auf Bewährung, so lautet das Urteil in erster Instanz gegen einen 59-jährigen Mann aus Alzingen, dem sexueller Missbrauch an zwei minderjährigen Mädchen vorgeworfen wurde.

Zehn und elf Jahre alt waren die Mädchen, die Silvain G. unter seiner Obhut hatte. Nun muss er wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung der Töchter von Bekannten in den Jahren 2007 und 2014 ins Gefängnis.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Silvain G. eines der beiden Mädchen bei sich zuhause sexuell genötigt und mit den Fingern penetriert hat. Das entspricht dem Tatbestand der Vergewaltigung eines Kindes im Alter von unter 14 Jahren, mit dem erschwerenden Umstand, dass es sich bei dem Opfer um einen Schutzbefohlenen handelte.

Die Zehnjährige hatte über Feiertage zum Jahresende bei den Töchtern des Angeklagten übernachtet. Als sie nach Hause kam, war sie offenbar völlig traumatisiert, von Schuldgefühlen belastet und hatte Schmerzen im Unterleib. Es zeigte sich, dass G. Sie im Intimbereich berührt und geküsst hatte. An der Unterwäsche wird zudem eine DNS-Spur gesichert.

Einen Übergriff auf das zweite Mädchen hatte eine zufällige Polizeikontrolle offenbar verhindert. Polizeibeamte hatten den Wagen an der Autobahnausfahrt in Sandweiler überprüft. Sie stellten fest, dass G. als Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. In ihrem Bericht vermerkten sie allerdings auch, dass ihnen die auffallende Körperhaltung eines elfjährigen Mädchens im Wagen aufgefallen war, während der Fahrer über sie gebückt war.

Erst im Rahmen der Ermittlungen zum ersten Fall, kam heraus, dass Silvain G. ihr im Wagen in die Hose gefasst hatte. Der Täter hatte das Schweigen dieses Mädchens offenbar mit Drohungen erpresst. Als Arbeitgeber der Mutter hatte er beispielsweise angekündigt, die Mutter zu entlassen und die Familie aus ihrer Wohnung zu schmeißen, falls die Elfjährige ihn verrate.

Der teilweise Strafaufschub für Silvain G. ist an strikte Bedingungen geknüpft. So muss er den Opfern Schadensersatz in einer Gesamthöhe von 15.000 Euro zahlen. Zudem ist ihm jeglicher Kontakt zu den beiden inzwischen 13 und 21 Jahre alten Mädchen untersagt.