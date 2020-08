Vor dem Eintritt: Einmal Fieber messen bitte

In manchen Geschäften wird zurzeit die Körpertemperatur gemessen. Wer das nicht möchte, muss draußen bleiben.

Es wird vor dem Eintritt in Krankenhäuser gemacht, vor einigen Apotheken findet es in einem kleinen Zelt davor statt und in manchen Restaurants und Tätowierstudios etwa sieht man es auch. Die Rede ist vom Fiebermessen. Als das Covid-19-Virus erstmals in Luxemburg auftauchte, war bereits klar, dass Fieber eines der Symptome einer Corona-Infektion ist.

So entschieden einige Geschäftsführer, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen, ein Fieberthermometer anzuschaffen ...