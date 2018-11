Zwischen dem 23. und 30. November wird die HIV-Testwoche organisiert. Bei rechtzeitiger Diagnose ist für Erkrankte ein weitestgehend normales Leben möglich.

Vor Aids nicht die Augen verschließen

Marc HOSCHEID

Bereits zum sechsten Mal findet in der letzten Novemberwoche die europäische HIV-Testwoche statt. In Luxemburg wird die Veranstaltung vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium organisiert. Zwischen dem 23. und 30. November kann sich jeder kostenlos und anonym auf die Immunschwächekrankheit testen lassen.

Im Großherzogtum leben etwas mehr als 1 000 Menschen mit dem HIV-Virus. Es wird geschätzt, dass rund 20 Prozent gar nichts von ihrer Erkrankung wissen, da sie sich noch nicht haben testen lassen. Dabei stellt das Wissen über die Erkrankung die Vorbedingung für eine effektive Behandlung dar. Der Zeitpunkt der Diagnose ist von besonderer Wichtigkeit, denn je früher die Krankheit entdeckt wird, desto besser kann sie bekämpft werden. Die Tests können von den Labors Pickendoheem, Ketterthill, Gesondheets-Service Lëtzebuerg und den Labos Réunis, den Krankenhäusern Emile Mayrisch in Esch-Alzette, dem Centre hospitalier de Luxembourg in der Hauptstadt und dem Centre hospitalier du Nord in Ettelbrück und vom Laboratoire national durchgeführt werden.



In Europa haben 1,2 Millionen Menschen Aids



Darüber hinaus bietet der Dispositif d’intervention mobile pour la promotion de la santé sexuelle (DIMPS) vom luxemburgischen Roten Kreuz Interessierten während der gesamten Woche die Möglichkeit, einen Schnelltest durchzuführen. Dies entweder in den Rives de Clausen, am hauptstädtischen Bahnhof oder bei der HIV-Beratungsstelle des Roten Kreuzes in Luxemburg-Stadt.

Bei rechtzeitiger Diagnose samt anschließender Behandlung unterscheidet sich die Lebenserwartung einer mit HIV infizierten Person mittlerweile nur noch unwesentlich von jener eines gesunden Menschen. Europaweit haben 1,2 Millionen Menschen Aids. Schätzungen zufolge weiß rund ein Viertel nichts von seiner Erkrankung.