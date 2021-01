Am 2. Januar 2021 ist es genau ein Jahrhundert her, dass in Niederkorn die kommunistische Partei in einem Café gegründet wurde. Seit kurzem erinnert ein Denkmal daran.

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Vor 100 Jahren wurde in Niederkorn die KPL gegründet

Nicolas ANEN Am 2. Januar 2021 ist es genau ein Jahrhundert her, dass in Niederkorn die kommunistische Partei in einem Café gegründet wurde. Seit kurzem erinnert ein Denkmal daran.

Wer an Niederkorn denkt, denkt eventuell an das Naturreservat Giele Botter, das Krankenhaus, den Fußballverein Progrès oder noch an den Anstieg zum Col de l'Europe, den sich regelmäßig Teilnehmer von Radrennen hinauf quälen müssen. Seit kurzem macht ein neues Denkmal aber auf eine andere Besonderheit der Ortschaft aufmerksam: Am 2. Januar wurde auf den Tag genau vor 100 Jahren die kommunistische Partei Luxemburgs (KPL) gegründet. Genauer an Nummer 25, Rue de Longwy, im damaligen Café Anen. Von Differdingen nach Niederkorn