Die Neugestaltung der Altstadt, das Umpflanzen von zwei Bäumen sowie der künftige Look der neuen Elektro-Vel'Ohs standen am Mittwochmorgen im Fokus des City Breakfast auf dem Knuedler.

Lokales 2 Min.

Von Stühlen, einem Aufzug und Ladestationen auf den Vel'Ohs

Nadine Schartz Nachdem die Erneuerung der Straßen zwischen dem Palais und dem Gebäude des Staatsrats fast abgeschlossen sind, laufen die Planungen für die Instandsetzung der restlichen Straßen in der Altstadt bereits auf Hochtouren. Doch auch die Baustelle Parking Knuedler schreitet zügig voran. In der nächsten Phase wird nun ein neuer Aufzug realisiert.

Gleich einige neue Projekte stellte der hauptstädtische Schöffenrat am Mittwoch während des City Breakfast vor. So informierte Bürgermeisterin Lydie Polfer etwa darüber, dass die Straßenarbeiten in der Altstadt zwischen dem großherzoglichen Palais und dem Gebäude des Staatsrats nun kurz vor dem Abschluss stehen. In der nächsten Phase werden nun die Rue de la Boucherie, die Rue du Marché-aux-Herbes sowie ein Teil der Rue du Curé bis hin zur Grand-Rue im gleichen Stil modernisiert.



Die Arbeiten hierfür sollen im Oktober dieses Jahres starten und innerhalb von zwei Jahren durchgeführt werden. Um den betroffenen Bürgern die diesbezüglichen Pläne vorzustellen, findet an diesem Donnerstag um 19 Uhr eine Informationsversammlung im Auditorium des Cercle Cité statt.

Neuer Aufzug zum Parking Knuedler

Derzeit laufen die Arbeiten zur Erweiterung des Parking Knuedler auf Hochtouren. Sind diese abgeschlossen, wird der bestehende Bereich der Tiefgarage ebenfalls modernisiert und den aktuellen Standards angepasst. Dabei werden unter anderem die Parkplätze verbreitert. In diesem Zuge soll denn auch ein zusätzlicher Aufzug zur Tiefgarage realisiert werden; die diesbezüglichen Arbeiten sollen in Kürze aufgenommen werden. Allerdings müssen im Vorfeld zwei Bäume von der Place Guillaume II in die Rue Sax in Limpertsberg umgepflanzt werden. Bleibt zu erwähnen, dass mit der Modernisierung des Parking Knuedler auch der Bodenbelag der Place Guillaume II erneuert wird.

Darüber hinaus informierte der Schöffenrat, dass wie in den vergangenen Jahren wiederum Stühle in den hauptstädtischen Parks aufgestellt würden, darunter im Stadtpark, im Merler Park und im Rousegäertchen. Auf der Kinnekswiss würden indes Liegestühle installiert, um den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt in der Natur zu ermöglichen.



Neues Design für die Vel'Ohs

Ab dem 1. Juli dieses Jahres wird das aktuelle auf Elektrofahrräder umgestellt. Doch dies ist nicht die einzige Änderung: Während die Farben der Leihfahrräder zwar identisch bleiben, werden die Mulitiplicity-Streifen das Design ergänzen. Die Räder, die eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h erreichen können, verfügen über eine Ladestation für Handys und haben eine Autonomie von 30 bis 40 Kilometern. Neu ist zudem, dass man sich gleich am Lenkrad anmelden kann. Die Ladestationen selbst werden ebenfalls mit dem neuen Look ausgestattet und werden insgesamt etwas schmaler. Wie Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmit erklärte, hätten bereits die Nachbargemeinden Strassen und Hesperingen zugesagt, sich weiterhin an dem Projekt zu beteiligen. Auch die Gemeinde Bartringen wird sich dem Radverleihsystem anschließen.



Nana auf Reisen

Die bunte Skulptur von Niki de Saint Phalle - die Nana - die einst vor dem Centre Hamilus stand, ist derzeit in Duisburg (D), wo sie rundum restauriert wird. Im Frühjahr 2019 soll sie dann an ihren neuen Standort auf der neuen Place Hamilius installiert werden.