Von Mord bis Kindesentführung

2018 war ein ereignisreiches Jahr, auch für die Polizei. Das LW blickt zurück auf jene Faits divers, die für Schlagzeilen sorgten.

Er will Erdbeeren sammeln, stattdessen findet er eine Leiche: Am Abend des 30. Mai entdeckt ein Anwohner in der Schrebergartenanlage in Merl den leblosen Körper eines Mannes. Der Leichnam liegt in der Nähe eines verlassenen Gartenhäuschens, die Anlage wird schon seit einigen Jahren nicht mehr benutzt.

Lange Zeit ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Nun aber erklärt die Pressestelle der Justiz auf LW-Nachfrage, dass der Mann identifiziert werden konnte.



Zudem teilt sie mit, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist ...