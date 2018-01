(TJ) - Am Mittwochmorgen wurde in Roedt ein Mann von einem Lastwagen angefahren und tödlich verwundet. Der Unfall ereignete sich um 8.40 Uhr in der Rue du Coin. Laut Polizei wurde der Unglückliche von einem Transporter überrollt, als er dabei war, diesen auf einen Bauernhof einzuweisen. Es sieht aus. als habe der Fahrer den 67 jährigen Mann dabei übersehen.



Für den Unglücklichen kam jede Hilfe zu spät, auch der Notarzt konnte nicht mehr helfen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie sowie eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst an.

Bei weiteren Unfällen auf dem Boulevard Royal, in Livingen und Mondorf wurden am Mittwoch vier Personen verwundet.