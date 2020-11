Die Tram bringt einige Veränderungen im öffentlichen Transportnetz mit sich.

Lokales 6 2 Min.

Von Kirchberg bis Gare: Am 13. Dezember fährt die Tram zum Hauptbahnhof

Jeff WILTZIUS Die Fertigstellung des Streckenabschnitts bis zum Hauptbahnhof bringt ebenfalls einige Veränderungen im öffentlichen Transportnetz mit sich.

Was schon lange angedeutet wurde, ist nun amtlich: Ab dem 13. Dezember fährt die Tram in der Hauptstadt durchgehend zwischen Kirchberg über die Stäreplaz bis zum Hauptbahnhof. Das verkündete Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Donnerstagmorgen im Beisein von Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP).

So sind die bisherigen Tests ohne Probleme verlaufen. Die Arbeiten liegen laut Mobilitätsminister im Timing und die letzten Probeläufe bis zur ersten regulären Fahrt „werde man locker hinkriegen.“

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Aktuell ist die Stäreplaz noch die Endstation, ... Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Aktuell ist die Stäreplaz noch die Endstation, ... Foto: Anouk Antony ..., das wird sich ab dem 13. Dezember ändern. Foto: Anouk Antony Dann geht die Fahrt weiter in das Viertel Gare. Foto: Anouk Antony Am Hauptbahnhof ist dann Ende der Fahrt. Foto: Anouk Antony Die Arbeiten liegen alle im Zeitplan. Foto: Anouk Antony Im Bahnhofsviertel noch ein ungewohnter Anblick. Foto: Anouk Antony

Für die Bürgermeisterin indes ist es ein besonderes Datum: „Auf dem Gebiet der Hauptstadt befinden sich rund 45 Prozent aller Arbeitsplätze aus Luxemburg. Dies sorgt für viel Mobilität. Daher ist es für uns wichtig künftig die Wohnviertel sowie die Hauptstraßen besser zu entlasten. Die Tram und die damit einhergehenden Anpassungen im öffentlichen Transport tragen dazu bei - ohne jedoch das bereits bestehende Angebot zu verringern.“ Denn mit der Streckenerweiterung der Tram wird ebenfalls das Busnetz des RGTR sowie des hauptstädtischen Busdienstes AVL umstrukturiert.

Die Qualität in der Stadt Luxemburg steigern

So ist das Ziel der Verantwortlichen die Anbindungen zwischen den einzelnen Vierteln in der Hauptstadt zu verbessern. Unter anderem soll eine neue AVL-Buslinie zwischen dem Viertel Belair und Findel hinzukommen.

Pôle d'échange Howald: Ausgebremst Die Arbeiten für die neue Nationalstraße N3 in Howald beginnen im Herbst. Die Pläne für die Umsteigeplattform müssen derweil geändert werden.

Jedoch werden andere Linien künftig nicht mehr die Oberstadt und das Viertel Gare verbinden. Fuhren noch vor einer Umstrukturierung der Fahrpläne im Jahr 2015 knapp 120 Busse pro Stunde durch die Al Avenue, waren es danach noch 70 Busse. Ab dem 13. Dezember soll diese Zahl auf 40 Busse pro Stunde runtergehen - und damit das Stadtzentrum entlastet werden. „Auch wenn die Passagiere dann öfters umsteigen müssen, wird die Qualität am Ende gesteigert“, so Patrick Goldschmidt. Denn die Takte im öffentlichen Busnetz werden erhöht.

Die Veränderungen sorgen aber auch dafür, dass die bekannten Nummern der einzelnen Linien nicht mehr gültig sind. Um daher die Umstellung für die Passagiere zu vereinfachen, werden an alle Haushalte in der Stadt die neuen Fahrpläne verteilt. Vom 30. November bis 19. Dezember sollen zudem Infotafeln und bei Fragen Mitarbeiter in den Bussen den Übergang vereinfachen.

Änderungen im RGTR-Busnetz

Doch auch bei den Überlandlinien kommt es ab Dezember zu Anpassungen. Diese werden dann nicht mehr durch das Zentrum der Stadt Luxemburg fahren. Die Takte werden erhöht, Haltestellen kommen hinzu und die Fahrten in den Abendstunden verlängert. Für die Umsetzung habe man sich an den Anfragen der Nutzer orientiert, so ein Verantwortlicher.

Tram: Freie Fahrt in Richtung Findel In großen Schritten bahnt die Tram sich ihren Weg durch die Hauptstadt. Bis Ende 2023 soll die Straßenbahn die gesamte Strecke zwischen Kockelscheuer und Flughafen bedienen.

Um das Umsteigen für die Fahrgäste zu erleichtern, werden zudem die Fahrpläne an Tram und Bahn angepasst. Ebenfalls die Schultransporte sind von den Veränderungen betroffen.

Alle Details zu den Änderungen der Fahrpläne im öffentlichen Busnetz können online auf der Internetseite der Stadt Luxemburg (Telefon: 47.96.29.75), der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL (Telefon: 24.89.24.89) sowie der Mobilitätsseite (Telefon: 24.65.24.65) eingesehen werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.