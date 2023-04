In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Komplexität der luxemburgischen Sprache.

Gazettchen

Von Handkesselcher und Héitateliers

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Komplexität der luxemburgischen Sprache.

„Sie sprechen aber gut luxemburgisch. Wie lange sind Sie denn schon im Land?“ Diese bodenlose Frechheit wurde mir vor einiger Zeit an den Kopf geworfen, als ich ohne Hintergedanken ein Gespräch führte. Dabei bin ich der luxemburgischen Sprache sehr wohl mächtig und sprach in dem Moment ich ganz normal.

Ich gebe zu - normal ist auch relativ. Denn in regelmäßigen Abständen ereilt mich die Situation, dass es selbst im Arbeitsumfeld zu Missverständnissen kommt. Beziehungsweise versteht man mich überhaupt nicht. Ob das nun allein an meinem Dialekt liegt oder vielleicht auch an altertümlichen Begriffen, die ich mit Vorliebe benutze, kann ich nicht einschätzen.

Sie sprechen aber gut luxemburgisch. Wie lange sind Sie denn schon im Land?

So hatte ich vor nicht allzu langer Zeit relativ große Schwierigkeiten, meinen Arbeitskollegen zu erklären, wo mein geplanter Termin stattfinden wird. Nach einer Weile fiel dann der Groschen und man verstand, dass der „Héitatelier“ jener Ort ist, an dem Hüte entstehen. Dabei war das für mich glasklar: En Hout, zwee Héit.

Meine Arbeitskollegen sind, wenn sie mich dann verstehen, aber auch richtige „Handkesselcher“. Mittlerweile haben sich die meisten an meinen Dialekt gewohnt und können gegebenenfalls in dolmetschender Funktion agieren. „Handkesselchen“ ist auch ein Ausdruck, den ich mit großem Enthusiasmus nutze, vorwiegend aber (pardon my french) „Kee Schwäi versteet“.

Dabei finde ich solche Ausdrücke und Dialekte allgemein spitze. Sollten Sie ähnliche Schätze auf Lager haben - immer her damit! Mit Begeisterung würde ich diese in mein luxemburgisches Vokabular einbauen, damit nicht auffällt, dass ich noch nicht so lang in Luxemburg lebe.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.