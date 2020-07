Von Diebstahl bis Zechprellerei: junge Straftäter vor Gericht

Sie sind gerade einmal 23 Jahre alt, sind jedoch bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nun riskieren zwei Männer wegen Autodiebstählen weitere Haftstrafen.

(SH) - Diebstahl, Hehlerei, Zechprellerei: Die Liste der Straftaten, wegen derer sich zwei junge Männer nun vor Gericht verantworten mussten, ist lang. Dabei waren die beiden Angeklagten, im französischen Grenzgebiet wohnhaft, zum Tatzeitpunkt im September 2015 gerade einmal 18 Jahre alt. Und es war nicht das einzige Mal, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt gerieten: Seit 2017 sitzen sie in der Haftanstalt in Schrassig eine Freiheitsstrafe wegen eines bewaffneten Diebstahls ab.

Im September 2015 waren die beiden jungen Männer unterdessen im Dreiländereck auf Diebeszug ...