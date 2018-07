Weil sie mit gefälschten Kreditkarten in Luxusboutiquen eingekauft hatte, wurde eine junge Frau am Donnerstag zu einer Haftstrafe von 36 Monaten und einer Geldbuße von 5.000 Euro verurteilt.

Von der Shoppingtour ins Gefängnis

(SH) - 36 Monate Haft sowie eine Geldbuße von 5.000 Euro: So lautete am Donnerstag in erster Instanz das Urteil gegen eine junge Frau, die im Mai vergangenen Jahres mit gefälschten Kreditkarten in Luxusboutiquen in der Hauptstadt geshoppt hatte. Gegen ihre Komplizin war bereits im März dieses Jahres die gleiche Strafe gesprochen worden.

Zudem wurde die Angeklagte dazu verurteilt, dem Hôtel Le Place d'Armes, in dem sie untergekommen war, fast 3.000 Euro Schadenersatz zukommen zu lassen – der Preis für die Suite, die die beiden Frauen gebucht hatten, inklusive Drinks und Co.

Die beiden Frauen waren im Mai 2017 von London nach Luxemburg geflogen und sollten im Auftrag eines gewissen „Monsieur Joseph“ Handtaschen und Schmuck kaufen. Dabei bedurfte es sowohl bei Dior als auch bei Mauboussin jeweils mehrerer Versuche, bis die Zahlung mit einer der gefälschten Karten angenommen wurde. Einem Mitarbeiter des Bezahlservices war aufgefallen, dass es sich um einen Betrug handeln musste. Er alarmierte die Boutique und die Polizei, woraufhin die Frauen festgenommen wurden.



Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil aus erster Instanz einzulegen.