(mth) - In der Rue de Hollerich fiel am Montagmorgen ein Mann auf, der trotz Dunkelheit ohne Fahrzeugbeleuchtung unterwegs war. An einer roten Ampel ging ihm zudem mehrfach der Wagen aus. Es zeigte sich, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Wagen hatte keine Versicherung, war in Belgien vor sechs Monaten abgemeldet worden und trug falsche deutsche Kennzeichen. Der Fahrer ließ bei der Kontrolle ein Päckchen Heroin fallen. Eine Durchsuchung brachte zudem Kokain zutage. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.