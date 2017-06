Base-Jumping, auch BASE oder B.A.S.E. jumping geschrieben, Objektsprung oder Objektspringen, ist das Fallschirmspringen von festen Objekten. Der erste Wortteil gilt üblicherweise als Akronym für Building (Gebäude), Antenna (Sendemast), Span (Brücke), Earth (natürliche Erhebungen wie Felswände, Klippen etc.).

Personen, die diese Sportart ausüben, werden Basejumper oder Objektspringer genannt. Objektspringen wird in diversen Ländern in rechtlicher Hinsicht unterschiedlich behandelt. In vielen Ländern ist das Springen ohne eine staatliche Genehmigung, die einzeln zu beantragen ist, verboten. In anderen Ländern wird es toleriert. In Dubai werden beispielsweise Strafen bis hin zur Ausweisung von Touristen verhängt. Dagegen kann man in der Schweiz (Lauterbrunnen), Italien, Frankreich (Chamonix) oder Norwegen bestimmte spots ohne Genehmigungsverfahren nutzen.

