Von der Industriebrache zum Ökoviertel Neischmelz

Der Teilbebauungsplan Sud des Ökoviertels Neischmelz in Düdelingen beinhaltete die Neugestaltungdes 600 Meter langen Laminoirs.

Die Industriebrache Neischmelz in Düdelingen soll in den kommenden zehn bis 15 Jahren zu einem vielseitigen, lebendigen Stadtteil umgewandelt werden. Wohnen, Leben, Arbeiten und Freizeit sollen am Standort des ehemaligen Hüttenwerks in Einklang gebracht werden. 14 Jahre sind seit der endgültigen Schließung des Kaltwalzwerks in Düdelingen vergangen. 14 Jahre, in denen immer wieder Ungewissheit bezüglich der Neunutzung der Brache herrschte.



Doch es scheint, als wären die größten Hürden genommen ...