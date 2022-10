Das Gemeindehaus in Bauschleiden ist in den vergangenen Jahren kernsaniert und ausgebaut worden. So will man der wachsenden Bevölkerungszahl Rechnung tragen.

Neues Rathaus in Bauschleiden

Von der Dorfschule zum Rathaus

Nico MULLER Das Gemeindehaus in Bauschleiden ist in den vergangenen Jahren kernsaniert und ausgebaut worden. Insgesamt soll die Verwaltung bürgerfreundlicher werden.