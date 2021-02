In Ettelbrück rollen die Bagger: Am einstigen Standort von Heintz van Landewyck am Südeingang entsteht ein neuer Bürokomplex

Von den Zigaretten zu „Ettelbrück One“

Ein Stück Lokalgeschichte verschwindet: Das markante Gebäude der ehemaligen Zigarettenfabrik Heintz van Landewyck am Eingang der Ortschaft ist vor wenigen Tagen den Baggerschaufeln zum Opfer gefallen. Stück für Stück wird das Gebäude mit den Produktionshallen dem Erdboden gleichgemacht. Seit der Abrisserlaubnis vom 29. September sind rund vier Monate verstrichen. Nachdem während der gesetzlichen Frist von drei Monaten kein Einspruch erfolgt ist, war das Schicksal der Gebäude besiegelt. Die Produktionshallen sowie die angrenzenden Bürogebäude stammen aus dem Jahr 1963 ...