Fast 14 Jahre verbrachte ein Mann wegen eines Überfalls auf einen Geldtransporter in Findel im Oktober 2000 in Luxemburg in Haft. Nun sitzt er erneut in Belgien hinter Gittern, weil er eine Bank überfallen wollte.

Von Beruf Verbrecher

Gleich vier Tatverdächtige wurden vergangene Woche in Belgien verhaftet, als sie eine Bankfiliale überfallen wollten. Darunter auch ein 62-jähriger Mann, der wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter in Findel im Oktober 2000 lange Jahre in Luxemburg in Haft saß.

(SH) - In Belgien sind sie derzeit in aller Munde: die Papys braqueurs. Doch mag die Bezeichnung für die Bande im ersten Moment vielleicht noch etwas niedlich klingen, so ist es die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, keinesfalls.

Bei den Papys braqueurs handelt es sich in der Tat um vier Männer im Alter von 52 bis 64 Jahren, die in der vergangenen Woche einen Überfall auf eine Bankfiliale in Ixelles, einem Viertel der belgischen Hauptstadt Brüssel, durchführen wollten. Davon, dass die Männer bei ihrem Vorhaben nicht vor Gewalt zurückschrecken wollten, zeugen jene Gegenstände, die die Polizei bei den Tatverdächtigen, die mit gestohlenen Wagen unterwegs waren, sicherte: eine Schusswaffe, eine Granate, einen Sprengstoffzünder, Munition, Schlauchklemmen, um mögliche Geiseln ruhigzustellen, kugelsichere Westen und gefälschte Polizeiuniformen. Doch auch ihre Vergangenheit spricht nicht zu ihren Gunsten. Alle Tatverdächtige sind einschlägig vorbestraft, einigen werden Verbindungen zum Grand banditisme nachgesagt – wohl auch ein Grund, weshalb ein belgischer Untersuchungsrichter entschied, die vier Männer nicht auf freien Fuß zu lassen.

Ein Überfall und eine Flucht

In Luxemburger Justizkreisen ist einer der Männer bestens bekannt. Bei dem zweitältesten Mitglied der Bande – 62 Jahre – handelt es sich nämlich um jenen Mann, der am 9. Oktober 2000 nach einem äußerst brutalen Überfall auf einen Geldtransporter in Findel während der Flucht gestellt und später auch verurteilt worden war.

Damals war um 6.30 Uhr ein weißer Lastwagen in Höhe der Abfertigungshalle auf dem Flughafengelände aufgetaucht und fuhr zu einem Flugzeug der Gesellschaft Crossair. Dieses sollte mit einer Wertsendung beladen werden. Dazu kam es aber nicht, denn fünf bis sechs Männer sprangen aus dem Lieferwagen heraus und nahmen einen gepanzerten Geldtransporter des Unternehmens Brink's-Ziegler unter Beschuss. Ein Mitarbeiter erlitt eine Schussverletzung. Auch der Fahrer eines Luxair-Wagens, der herannahte, wurde verletzt. Mit einer Beute von umgerechnet 1,8 Millionen Euro ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Sandweiler.

3 Aus dem Geldtransporter wurden 1,8 Millionen Euro gestohlen. Foto: Serge Waldbillig/LW-Archiv

Aus dem Geldtransporter wurden 1,8 Millionen Euro gestohlen. Foto: Serge Waldbillig/LW-Archiv Mit dem Citroën Jumper fuhren die Täter auf das Flughafengelände. Nach der Tat verbrannten sie ihn. Foto: Lé Sibenaler/LW-Archiv Der Überfall auf den Geldtransporter erfolgte beim Crossair-Flugzeug, das die Wertsachen in die Schweiz bringen sollte. Foto: Serge Waldbillig/LW-Archiv

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Im Zuge dieser Aktion kam es in der Nähe des Kreisverkehrs Irrgarten zu einer weiteren Schießerei, bei der zwei Beamte verletzt wurden. Der Fluchtwagen – mittlerweile ein grüner Citroën – setzte seine Fahrt dennoch weiter. Erst ein Unfall in Scheidhof setzte der Flucht ein Ende. Während der Fahrer in ein nahe gelegenes Waldstück flüchtete, wurde der Beifahrer, der Schussverletzungen an Knie und Schulter aufwies, festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Beharrendes Schweigen

Ende 2002 begann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Luxemburg der Prozess gegen den damals 46-jährigen Mann, dem Kontakte zu Marcel Habran, dem sogenannten Paten von Liége, einer Größe aus dem belgischen Schwerverbrechermilieu, nachgesagt wurden. Eine solche Verbindung verschwieg der Angeklagte während des Verfahrens aber. Seinen Aussagen zufolge kenne er nur einen seiner Komplizen. Diesen Namen wolle er jedoch im Interesse seiner eigenen Sicherheit und jener seiner Familie nicht preisgeben.

Erst sechs Jahre später gab er als Zeuge im Prozess gegen Marcel Habran in Liège weitere Auskünfte. Er pochte zwar weiterhin darauf, Habran nicht zu kennen, erklärte jedoch auch, bei dem Überfall in Findel eine weitaus bedeutendere Rolle gespielt zu haben, als er zunächst zugegeben hatte. Geplant hätte er die Tat mit einem Mann, der nun seit Jahren tot sei. Prozessbeobachter in Belgien ließen an der Wahrhaftigkeit dieser Aussage Zweifel aufkommen. Sie sahen sie eher als ein Versuch, weitere Komplizen zu decken.

Denn der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren. In Luxemburg war er wegen versuchten Mordes, Raubes und des erschwerenden Umstandes der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung zu einer 25-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Bis zum 5. März 2014 – insgesamt 13,5 Jahre – saß er seine Strafe in Schrassig ab. Dann wurde er frühzeitig entlassen. Nun sitzt er erneut hinter Gittern – in Belgien in Untersuchungshaft.

