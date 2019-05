Von Bami-Nudeln bis Entenfischen

Endlich ist die Zeit wieder da, in der neben den üblichen Restaurants auch zahlreiche Essensstände die Gaumen der Besucher in der Hauptstadt beglücken. Eine Mittagsstunde auf dem Mäertchen.

Endlich ist die Zeit wieder da, in der neben den üblichen Restaurants auch zahlreiche Essensstände die Gaumen der Besucher in der Hauptstadt beglücken. Eine Mittagsstunde auf dem Mäertchen.

Wer in den kommenden Tagen im Stadtzentrum unterwegs ist, kommt mit Sicherheit nicht so leicht am Oktavmäertchen vorbei. Denn überall dort, wo man auch hingeht, riecht es verführerisch nach Essen: Gegrilltes Fleisch, gebackener Fisch oder zuckersüße Nutellawaffeln – für jeden ist etwas dabei. Somit haben Hungrige in diesem Jahr die Wahl zwischen 27 Essensständen, aufgeteilt auf Knuedler und Place de la Constitution.

„Ein Genuss für den Gaumen“, versichert Jos, 67, und beißt daraufhin genussvoll in seinen mit geschmorten Zwiebeln garnierten Hamburger ...