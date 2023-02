In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um mögliche Spießigkeit.

Von Bademänteln und Selfies

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um mögliche Spießigkeit.

Mit dem Bademantel ans Frühstücksbuffet, Selfies aus dem Schwimmbad posten: Das Wochenende in einem Wellnesshotel in den Vogesen hat nicht nur wegen der Entspannung in perfektem Rahmen nachhaltige Erinnerungen hinterlassen.

Ich weiß nicht, ob ich alt bin oder werde, verklemmt bin oder werde, spießig bin oder werde - oder von allem ein wenig. Auf jeden Fall habe ich nicht verstanden, warum Gäste im Bademantel in den Frühstücksraum kommen.

Klar, in den Hotelinformationen wird dies explizit erlaubt. Und in puncto Bequemlichkeit stehe ich dem Gedanken durchaus freundschaftlich gegenüber. Aber ich finde einfach, der Frühstücksraum- und das Buffet sind nicht der geeignete Ort für diese Bekleidung. Ich sage nicht, dass der Gast im Anzug erscheinen muss - aber schon normal gekleidet.

Werden andere Gäste um ihr Einverständnis gefragt?

Nächster Aufreger - also vielleicht auch nur für mich. Ebenfalls explizit erlaubt und sogar erwünscht war das Posten von Selfies aus dem Wellness-Bereich, natürlich versehen mit dem Hashtag des Hotels. Ich bin nicht als eifriger Nutzer der sozialen Medien bekannt.

Aber auch wenn ich all meine Toleranz für diese Angebote in Betracht ziehe, kann ich den - sicherlich lieb gemeinten - Hinweis nicht verstehen. Warum sollte man das machen wollen? Werden andere Gäste um ihr Einverständnis gefragt? All diese Fragen wurden nur kurz nach Erblicken des Hinweisschildes beantwortet. Zur ersten Frage: Um die Ehefrau im Schwimmbad und in der Dusche zu filmen und zu fotografieren. Zu Frage zwei: Nein.

Das hat mich doch schon etwas perplex zurückgelassen. Doch ich gebe auch meine nächsten Gedanken zu - auch wenn diese nicht sehr nett waren: Dem Mann habe ich ein ganz klein wenig gewünscht, dass sein Handy ins Wasser fällt ...

