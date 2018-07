Vom Weltrekordler zum Wahrzeichen

Vor genau 115 Jahren wurde der Pont Adolphe eröffnet. Ein Bauwerk, das das Stadtbild geprägt hat wie kein anderes - und sich heute, trotz hohen Alters, (wieder) in Bestform präsentiert.

Es ist ein Datum, an dem ein Stück Stadtgeschichte geschrieben wurde – der 24. Juli 1903, also vor genau 115 Jahren. An jenem Tag, einem Freitag, wurde der Pont Adolphe offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zusätzlich zur Al Bréck, die bereits 42 Jahre zuvor eingeweiht worden war, erhielt Luxemburg-Stadt mit der Nei Bréck somit eine zweite Verbindung zwischen der Oberstadt und dem Bahnhofsviertel.



Schließlich entwickelte sich die Hauptstadt nach der Schleifung der Festung immer mehr zur offenen (Geschäfts-)Stadt, in der das Leben spielte ...