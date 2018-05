Monatelang wurde eine junge Frau vom Partner ihrer Mutter sexuell belästigt. Fünfmal soll es gar zu Vergewaltigungen gekommen sein. Das Opfer wurde schwanger. Dem Täter droht eine siebenjährige Freiheitsstrafe.

Lokales 2 Min.

Vom Stiefvater vergewaltigt

Monatelang wurde eine junge Frau vom Partner ihrer Mutter sexuell belästigt. Fünfmal soll es zwischen September und Dezember 2006 gar zu Vergewaltigungen gekommen sein. Das Opfer wurde schwanger. Dem Täter droht eine siebenjährige Freiheitsstrafe.

(SH) - Sie war knapp 18 Jahre alt, als sie 2005 ihre Großmutter auf den Kapverden verließ, um zu ihrer Mutter nach Luxemburg zu ziehen. Hier kam sie in der Wohnung in Differdingen unter, die sich ihre Mutter mit ihrem neuen Partner teilte. Und während die Mutter tagsüber arbeitete, blieb ihre Tochter, die weder die Luxemburger Sprache beherrschte, noch Kontakte im Großherzogtum hatte, gemeinsam mit dem Mann zu Hause.

Zunächst lief alles gut, im September 2006 änderte sich dies jedoch. „Der Mann fing an, mich an intimen Stellen zu berühren“, erklärte die junge Frau, die bis zu diesem Zeitpunkt keine sexuelle Erfahrung hatte. Es sei jedoch nicht bei den Berührungen geblieben. Mehrere Male sei sie von dem damals 36-Jährigen vergewaltigt worden. „Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht will, doch er hat nicht aufgehört“, so das Opfer, das zudem betonte, dass der Mann stärker als sie gewesen sei. Auch hätte er ihr gesagt, dass sie ihrer Mutter nichts sagen solle. Diese würde ihr sowieso nicht glauben.

Im Dezember 2006 entschied sich die junge Frau dann dazu, zu ihrer Tante in die Schweiz zu ziehen. Erst nach dem Umzug stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Im Juni 2007 brachte sie einen Sohn zur Welt. Zur Polizei begab sich die junge Frau jedoch erst im Januar 2008, nachdem sie sich einer Erzieherin des Mutter-Kind-Heimes, in dem sie zwischenzeitlich lebte, anvertraut hatte.

Eine Abhängigkeitssituation

Ein Vaterschaftstest belegte, dass der Mann ihrer Mutter der Erzeuger des Kindes ist. Dieser hatte zunächst jeglichen sexuellen Kontakt abgestritten. Nachdem er dies nicht mehr tun konnte, behauptete er, von der Tochter provoziert worden zu sein. Ein Umstand, den die Betroffene vor Gericht abstritt.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft schenkte dem Opfer Glauben. „Der Mann war physisch stärker als sie“, betonte er, erklärte jedoch auch, dass sich das Opfer in einer Abhängigkeitssituation befunden hätte. „Sie kam nach Luxemburg, konnte die Sprache nicht und kannte niemanden. Der Mann wurde ihr als neuer Vater vorgestellt. Als es dann zu den Handlungen kam, konnte sie sich ihrer Mutter nicht einmal anvertrauen.“ Somit ist für ihn die Vergewaltigung einer Schutzbefohlenen gegeben.

Dass zwischen den Vorfällen und dem Prozess über zehn Jahre vergangen sind, erklärt sich dadurch, dass der Angeklagte nach den Taten auf die Kapverden zog und zunächst nicht nach Luxemburg ausgeliefert wurde.

Dennoch ließ der Vertreter der Staatsanwaltschaft die lange Zeitspanne als strafmildernd gelten und forderte das vom Gesetz vorgesehene Mindestmaß: eine siebenjährige Freiheitsstrafe. Das Urteil ergeht am 24. Mai.