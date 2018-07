Vom Pont Adolphe bis zur Nordstrooss

Sie kümmern sich um neue Straßen, Radwege, Brücken sowie Tunnels. Vor 175 Jahren wurden die Ponts et chaussées gegründet. Heute sind sie gefragter denn je.

Es gibt kaum einen Fleck im Land, an dem sie ihre Finger nicht im Spiel hatte. 2 914 Kilometer Straßen, zahlreiche Tunnels und sogar eine Flughafenpiste – sie alle fallen in den Zuständigkeitsbereich einer Verwaltung, deren Ursprünge bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen: der Administration des ponts et chaussées, die am Montag bei einer akademischen Sitzung im European Convention Center in Kirchberg ihr 175-jähriges Bestehen feierte.



Den Grundstein für die heute wohl bekannteste Verwaltung des Landes legte ein Gesetz vom 6 ...