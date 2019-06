Bei den Georges Kayser Altertumsfuerscher darf jeder, der ein Interesse an Archäologie hat, bei den Arbeiten am gallorömischen Gutshof in Goeblingen mithelfen.

Vom Laien zum Hobbyarchäologen

Diana HOFFMANN Bei den Georges Kayser Altertumsfuerscher darf jeder, der ein Interesse an Archäologie hat, bei den Arbeiten am gallorömischen Gutshof in Goeblingen mithelfen.

Es braucht Geduld. Indizien sammeln, graben, hoffen. Und irgendwann kommt dann möglicherweise etwas zutage. Vielleicht aber auch nicht. Geduld ist definitiv eine Tugend, über die ein Archäologe verfügen sollte. In der heutigen schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem gibt es die Menschen, die ihre Freizeit der Archäologie widmen.

Der bekannteste und eigentlich auch einzige Verein, wo sie dies tun können, sind die Georges Kayser Altertumsfuerscher (GKA) ...

