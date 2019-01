Wegen des sogenannten Brudermordes in Esch/Alzette musste er sich als Komplize vor Gericht verantworten. Nun sitzt Alessandro S. auf der Anklagebank, weil der die Mutter der Brüder ausgenommen haben soll.

Vom Komplizen zum Hauptangeklagten

Wegen des sogenannten Brudermordes in Esch/Alzette musste er sich als Komplize vor Gericht verantworten. Nun sitzt Alessandro S. auf der Anklagebank, weil der die Mutter der Brüder ausgenommen haben soll.

(SH) - Erst musste aus purer Habgier ein Mann sterben, umgebracht von seinem eigenen Bruder im Dezember 2014 in Esch/Alzette. Doch damit nicht genug. Nachdem der Täter im Januar 2015 in Untersuchungshaft gekommen war, versuchte dessen Komplize, über die Mutter der Brüder dennoch an Geld zu kommen. Die Rede ist von etwas mehr als einer halben Million Euro, die einem Erbe entstammte.

Für den Mord wurde Eric L. in zweiter Instanz zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen seinen Komplizen, Alessandro S., wurden zwei Jahre Gefängnis gesprochen, weil er dem Täter bei den Vorbereitungen und dem Fluchtversuch half und ihm ein falsches Alibi gab.



Nun steht Alessandro S. wegen Ausnutzen der Schwäche (Abus de faiblesse) der Mutter, die unter bipolaren Störungen leidet, Betrug, Fälschung und Geldwäscherei erneut vor Gericht.

Sein Vorgehen war im Januar 2017 während des Prozesses um den sogenannten Brudermord aufgefallen. Ein Ermittler der Kriminalpolizei war während der Verhandlung stutzig geworden, als Alessandro S. erklärte, dass er nicht arbeite, jedoch in einer Eigentumswohnung lebe, die er für 187.000 Euro erworben habe. 180.000 Euro davon habe ihm die Mutter des Hauptangeklagten gegeben.

Opfer geht zur Polizei

Etwa zum gleichen Zeitpunkt begab sich auch das Opfer zur Polizei, nachdem es 120.000 Euro für eine Immobilie in Goebelsmühle bezahlt hatte, jedoch nie in den Besitz hiervon kam. Die Frau lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in ärmlichen Verhältnissen und hatte nur noch 7 000 der über 500 000 Euro auf dem Konto.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler im Keller von Alessandro S. Dokumente – Überweisungen, aber auch Kopien von Ausweisdokumenten –, die auf sein Vorgehen hinwiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen zudem vor, zwei Wagen, die der Frau gehört hatten, ohne deren Einwilligung, dafür aber mithilfe von gefälschten Dokumenten, verkauft zu haben.

Verdächtig sei dem Ermittler auch, dass Alessandro S. und die Frau zunächst ein enges Verhältnis zueinander gehabt haben sollen, dass sich der Angeklagte dann aber zurückzog, als kein Geld mehr zu holen war.

Der Beschuldigte selbst wies alle Vorwürfe von sich. Er sei nicht die ganze Zeit über in Luxemburg gewesen, so seine Erklärung.

Der Prozess wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.

