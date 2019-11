Vom Irrgarten zum Turbokreisel

Mit der Inbetriebnahme des Rond-Point Robert Schaffner im Januar 1992 wurde ein gefährlicher Verkehrsknotenpunkt entlastet. Heute reicht dies allein nicht mehr aus.

In wenigen Wochen wird die Umgestaltung des Rond-Point Robert Schaffner – im Volksmund Iergäertchen genannt – zum Turbokreisel abgeschlossen sein. Auf die Verkehrsteilnehmer kommen damit einige Neuerungen zu, an die sie sich in der Anfangsphase gewöhnen müssen.



Ähnlich war es auch 1992, als der Kreisverkehr eröffnet wurde ...