Vom Hahn: Luxemburger trinken mehr Leitungswasser

Maximilian RICHARD Leitungswasser wird einer Umfrage zufolge immer beliebter. 58 Prozent der Einwohner trinken es täglich.

Am liebsten aus dem Hahn – so trinken immer mehr Einwohner Luxemburgs bevorzugt ihr Wasser. Laut einer vom Umweltministerium, dem Wasserwirtschaftsamt und der Association luxembourgeoise des services d'eau in Auftrag gegebenen TNS-Ilres-Umfrage trinken 82 Prozent der Luxemburger Leitungswasser, 58 Prozent sogar täglich.

In einer Mitteilung spricht das Umweltministerium von einer guten Nachricht. Immerhin hätten 2006 noch lediglich 40 Prozent der Luxemburger auf Leitungswasser zurückgegriffen, nur 28 Prozent täglich.

Nur noch 18 Prozent der Einwohner würden heute nie Leitungswasser trinken. Auch diese Zahl sei demnach stark gesunken. 2006 waren es noch 63 Prozent.

Die Beweggründe für die Nutzung sind laut der Umfrage vielseitig. Die Befragten nennen unter anderem Umwelt- (78 Prozent) und Kostengründe (51 Prozent). Aber auch die einfache Verfügbarkeit (51 Prozent) und die gute Qualität (47 Prozent) wurden genannt.

In diesem Jahr soll denn auch eine Informationskampagne noch mehr Bewohner des Landes von der Nutzung des Leitungswassers überzeugen, so das Umweltministerium in der Mitteilung.

Das Leitungswasser unterliegt hierzulande strengen Auflagen. Im Vergleich schneidet es mindestens so gut ab wie Mineralwasser.

