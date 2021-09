Per Spezialtransport wurde die ADU N. 6 nach 30 tristen Jahren im Fond-de-Gras zurück in ihr Zuhause gebracht.

Vom Fond-de-Gras nach Düdelingen

E-Lok kehrt heim ins Arbed-Hüttenwerk

Lucien WOLFF Per Spezialtransport wurde die ADU N. 6 nach 30 tristen Jahren im Fond-de-Gras zurück in ihr Zuhause gebracht.

Die Renovierung von früheren Arbed Gebäuden, Werkstätten sowie des Fuhrparks ist ein wichtiges Element zum Erhalt des industriellen Kulturguts. Im Hinblick auf die Kulturhauptstadt Esch22 kam die Idee auf, die E-Lok ADU N. 6, welche eine lebenslange Tätigkeit auf Arbed Düdelingen ausgeübt hatte, an den Ort ihrer Wiege zurückzubringen.

Höchstwahrscheinlich wurde die dreiaxige und 45 Tonnen schwere Lokomotive im Jahre 1930 in den Düdelinger Werkhallen zusammengesetzt und blieb auch im dortigen Hüttenwerk bis zu ihrer Ausmusterung Mitte der 1980er- Jahre im Einsatz. Der Fuhrpark der Arbed Hüttengesellschaft zählte übrigens sieben E-Lokomotiven dieses Typs.

30 Jahre stand die ADU N.6 auf einem Abstellgleis im Fonds de Gras. Foto: Lucien WOLFF Die ADU N.6 war bis Mitte der 1980er Jahre im Einsatz. Archivfoto: Marcel Schmit Ein 225 Tonnenkran der Firma Dick aus Brüssel. Foto: Lucien WOLFF In der früheren Zentralwerkstatt auf dem Gelände NeiSchmelz wird die ADU N.6 optisch renoviert. Foto: Lucien WOLFF Blick auf die Kabeltrommel für den Einsatz ohne Stromabnehmer. Foto: Lucien WOLFF

Eine Eigentümlichkeit besonderer Art der ADU N.6 war die auf der Haube aufgesetzte Haspel mit Kabeltrommel, um der Lokomotive auch auf nicht elektrifizierten Gleisstrecken ihren Einsatz zu ermöglichen. Danach fristete sie 30 Jahre lang ein trauriges Dasein auf dem Train-1900-Gelände, wo sie dem Zahn der Zeit verfiel und verwitterte.

Sämtliches im Minett-Park abgestellte Eisenbahnmaterial gehört dem Service des sites et monuments nationaux. Durch Vereinbarung geht die ADU N. 6 demnächst zum symbolischen Euro in den Besitz der Stadt Düdelingen über.

225 Tonnenkran im Einsatz

Anfang der Woche wurde die E-Lok im Fond-de-Gras von einer Spezialfirma auf einen Tieflader gehievt und über die Straße nach Düdelingen überführt. Die Firma Dick aus Tubize bei Brüssel ist für solche Spezialtransporte bekannt und bestens ausgerüstet. Das Unternehmen rückte mit einem Tieflader und einem 225 Tonnenkran an und innerhalb von zwei Stunden befand sich die ADU N. 6 zum Abtransport bereit.

Auf dem Weg nach Düdelingen wurde die E-Lok ordentlich bestaunt. Auch löste sie bei früheren Mitarbeitern von Arbed Düdelingen nostalgische Gefühle aus. Termingerecht gegen 13 Uhr kam der Spezialtransport auf dem Gelände NeiSchmelz in Düdelingen an, wo die ADU N. 6 provisorisch in der früheren Zentralwerkstatt untergebracht wird, um optisch renoviert zu werden.

Industrielles Erbe bewahren

Hier hatte sich unter anderen Gästen auch Bürgermeister Dan Biancalana eingefunden, um die heimgekehrte Lok willkommen zu heißen. Er zeigte sich hocherfreut über die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Denkmalschutzamt und der Gemeinde Düdelingen. Für den Schöffenrat spielt der Erhalt des industriellen Erbkulturguts eine wichtige Rolle.

Zurzeit sind die Gemeinde und der Fonds du logement dabei, die früheren Lokomotiv-, Wagen- und Umkleidehallen zu renovieren. Alsdann zog die Firma Dick erneut alle Register, um die Lok diesmal ohne Kran zu ihrem Ruheplatz zu bringen. Vom gesenkten Tieflader wurde ein Rampengleisstück verlegt, sodass die Lok praktisch von selbst zu dem ihr vorbestimmten Platz rollte.

Bis auf weiteres steht die ADU N. 6 nun also in der sogenannten Fondouq Halle. Einmal renoviert wird sie einen definitiven Ehrenplatz in der bis dann sanierten Lokomotivhalle einnehmen.

