Vom Cinquecento bis zum Cadillac

Bei der Vereinigung Luxembourg Cult Vehicles ist die Leidenschaft für historische Fahrzeuge noch immer dieselbe wie im Jahre 2007 als der Verein im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Stadt Differdingen gegründet wurde.

20 Leckerbissen für Liebhaber historischer Automobile gab es in Lasauvage zu bewundern. Foto: Lucien Wolff

An die 250 bis 1978 gebaute Autos oder Motorräder dürfen die Veranstalter alljährlich in Lasauvage willkommen heißen. Bei idealen Wetterbedingungen zog die Auflage 2018 erneut zahleiche Anhänger von Oldtimern in die frühere Grubenortschaft. Sowohl in der Durchgangsstraße als auch auf der Place Saintignon gab es Juwelen der Autobaukunst aus längst vergangenen Jahren zu bewundern. Wie gewöhnlich waren amerikanische Straßenkreuzer der Marken Cadillac, Oldsmobile, Plymouth, Chrysler, Dodge, Desoto oder Chevrolet mit viel Chrom und extravaganten Formen aus den 50er bis Ende der 70er Jahre Publikumsmagnete. Ford ragte mit Modellen von 1928 und 1930 hervor während der französische Autobauer Peugeot mit einem 5CV 1925 und einem 203 aus dem Jahr 1956 Staat machte.



Aus Deutschland zogen besonders ein Opel Modell 1933 und ein Motoclub 1928 die Blicke der Besucher an. Fiat und 2CV als Kultautos fehlten auch nicht. DJ Muno und drei verschiedene Live Bands unterhielten das Publikum während die zirka 50 freiwilligen Helfer dafür sorgten dass der LCV weiterhin mit dem Erlös aus Speise und Trank Kinder in Not unterstützen kann. Morgen Sonntag gibts noch bis 20 Uhr Gelegenheit der Oldtimer-Ausstellung in Lasauvage einen Besuch abzustatten.