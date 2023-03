Die Stabilisierungsarbeiten am Felsen bei Bürden werden noch weitere fünf Wochen in Anspruch nehmen.

Nordstrecke

Vom 8. Mai an fahren wieder Züge ab Ettelbrück Richtung Norden

Sophie HERMES

(SH) – Pendler in Richtung Norden müssen sich noch etwas gedulden. Wie die CFL am Donnerstag mitteilt, sollen vom 8. Mai an wieder Züge zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz fahren.

Ein instabiler Fels in Höhe von Bürden hatte die Eisenbahngesellschaft vor rund zwei Wochen dazu gezwungen, den Zugverkehr auf diesen Teilstücken der Nordstrecke einzustellen. Seither müssen Reisende auf Ersatzbusse umsteigen.

Wenn vier Stunden Arbeitsweg zum Alltag gehören Nach dem Einsturz des Tunnels Schüttburg haben Pendler aus dem Norden es nicht einfach. Verspätungen und Ausfälle von Zügen sind die Regel.

Eine spezialisierte Firma kümmert sich derzeit darum, den Block von rund 1.000 Kubikmetern zu stabilisieren. Für diese Arbeiten sind rund sechs Wochen vorgesehen.

Auch die Arbeiten im Tunnel Schüttburg laufen weiter. Im vergangenen August war ein Teil dieses Tunnels nördlich von Kautenbach eingestürzt. Daher fahren seit vergangenem Sommer keine Züge zwischen Kautenbach und Clerf.

