(str) - Für den Zeitraum zwischen dem 30. Oktober und dem 10. November hat die Straßenbauverwaltung eine Testserie angekündigt.



Für die jeweiligen Versuchsreihen werden alle regionalen Einheiten sowie die Autobahndienststellen ihren gesamten Winterdienstfuhrpark auf die Straße bringen, so wie sie es im Ernstfall bei einem Wintereinbruch und bei Straßenglätte tun würden.



Von 3 bis 6 Uhr morgens

Die Trockenübung, bei der die Lastwagen ihre jeweiligen Strecken abfahren, beginnt jedes Mal um 3 Uhr morgens und soll vor der morgendlichen Hauptverkehrszeit, also spätestens um 6 Uhr abgeschlossen sein, erklärt die „Administration des Ponts et Chaussées“ in einer Pressemitteilung.

Ziel sei es sicherzustellen, dass der gesamte Fuhrpark mitsamt Gerätschaften einsatzbereit ist. Außerdem soll die korrekte Abwicklung der Prozeduren überprüft werden.



Darüber hinaus ermögliche diese Vorbereitungsphase es den neuen Mitarbeitern, sich mit den Abläufen vertraut zu machen. Sie erlaubt es zudem, technische und organisatorische Probleme bereits vor dem Winter auszuloten und zu beheben.



Fünf Gramm pro Quadratmeter auf fünf Kilometern



Wie die Straßenbauverwaltung weiter hervorhebt wird bei trockener Fahrbahn nur ein Mindestmaß von etwa fünf Gramm Salz pro Quadratmeter verstreut und das lediglich auf einer Strecke von fünf Kilometern. Die restliche Runde wird ohne aktivierten Salzstreuer gefahren.



Falls die Witterungsverhältnisse es allerdings erforderlich machen, wird die Salzmenge an die jeweilige Situation angepasst.



Die Straßenbauverwaltung präzisiert zudem, dass die Winterdienstfahrzeuge während der gesamten Übung ohne Schneepflug fahren werden.