Ab 1. Dezember

Radar im Tunnel Markusberg wird scharf gestellt

David THINNES Die Testphase auf der A13 lief seit dem 20. September. Von kommender Woche an wird es nun auch teuer, wenn man zu schnell fährt.

Wer vom 1. Dezember an zu schnell durch den Tunnel Markusberg auf der A13 fährt, wird zur Kasse gebeten: Denn von diesem Tag an ist der dort installierte Streckenradar aktiv. Dies teilt das Mobilitätsministerium am Dienstagnachmittag mit. Ein Streckenradar existiert bereits auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen.

Seit dem 20. September dieses Jahres lief die Testphase an dieser Stelle. Der Radar blitzte, aber die Autofahrer wurden noch nicht zur Kasse gebeten.

Der Streckenradar misst die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der ganzen Länge - 1.600 Meter - des Tunnels. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 90 Stundenkilometer für Autofahrer und 70 km/h für Lastwagen.

In der Mitteilung wird noch daran erinnert, dass die Fotos zwei Wochen nach Bezahlen des Strafzettels gelöscht werden.

