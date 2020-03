Volle Windkraft voraus

Luxemburg setzt trotz seiner geringen Landesfläche weiterhin auf Windkraft. Die Akzeptanz vor Ort und das Prämiensystem machen den Ausbau möglich.

Die Windkraft in Luxemburg befindet sich weiter im Ausbau: Mit der Einweihung einer neuen Anlage in Wintger steigt die nationale Gesamtproduktion auf 300 bis 320 Gigawattstunden, dies bei einer installierten Produktionskapazität von rund 127 Megawatt. Genug Strom, um 70.000 Haushalte zu versorgen. Rund 77 Windkraftanlagen zählt Luxemburg, die meisten davon topografie-bedingt in den Kantonen Clerf, Wiltz , Diekirch und Echternach.



Ein langsamer Start



Im Großherzogtum fing alles 1996 mit dem ersten Windrad in Mompach an ...