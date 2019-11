Volle Kraft voraus - trotz der Pleite

Ungeachtet der Insolvenz des Réseau pour le travail et la promotion humaine machen die lokalen Beratungsstellen weiter. In Roodt/Syr war das Büro erst im März eingeweiht worden.

Die Pleite des Réseau pour le travail et la promotion humaine (RTPH) kam plötzlich. Obwohl die Hilfsorganisation für Arbeitslose ihre Konvention mit dem Arbeitsministerium nicht erneuert bekam und alle Mitarbeiter entlassen muss, geht die Beratung auf lokalem Niveau weiter. So zum Beispiel in Roodt/Syr, wo erst im März eine Beratungsstelle für die im Sozialbüro Centrest vereinten Gemeinden Betzdorf, Junglinster und Niederanven feierlich eröffnet wurde.

Die Beratungsstelle in Roodt/Syr wird von RTPH Consulting betrieben ...