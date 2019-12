Wenn ein Frühchen intensive Pflege benötigt, kommt es in der Regel in der Kannerklinik in einen von 16 Inkubatoren. Da diese konstant belegt sind, sollen es künftig mehr werden.

Voll ausgelastet: Brutkästenmangel bei Intensivfällen von Frühchen

Sandra SCHMIT Wenn ein Frühchen nach seiner Geburt intensive Pflege benötigt, kommt es in der Regel in der Kannerklinik im Centre Hospitalier de Luxembourg in einen von 16 Inkubatoren. Da diese konstant belegt sind, sollen es künftig mehr werden.

Insgesamt 32 Frauen wurden bis dato in diesem Jahr für die Geburt eines Frühchens vom Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) in ein Krankenhaus im Ausland überführt – in manchen Fällen aus einer medizinischen Notwendigkeit heraus, wenn das Neugeborene beispielsweise gleich nach der Geburt in einem komplexen Unterfangen operiert werden musste. Das geht aus der Antwort von Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) auf eine parlamentarische Anfrage von Jean-Marie Halsdorf und Martine Hansen (beide CSV) hervor.

Gründe analysieren

Allerdings räumt Etienne Schneider gleichzeitig in seiner Antwort ein, dass die genauen Gründe für solche Verlegungen ins Ausland dem Gesundheitsministerium nicht immer bekannt sind. Gemeinsam mit der Gesundheitskasse CNS will das Ministerium künftig analysieren, warum genau es dazu kommt. Denn bereits 2018 wurden 35 werdende Mütter an Krankenhäuser im Ausland überwiesen.

In dem Zusammenhang wollen die CSV-Abgeordneten in ihrer Anfrage an den Gesundheitsminister wissen, ob im Bereich der intensivmedizinischen Neonatologie im Großherzogtum zusätzliche Betten, beziehungsweise Brutkästen, aufgestellt werden müssten. Die 16 Inkubatoren, die auf der Station für Frühchen im Gebäude der Kannerklinik im CHL bereitstehen, sind laut Gesundheitsminister Etienne Schneider fast konstant belegt – ein Hinweis darauf, dass diese schon bald nicht mehr ausreichen könnten. Aus dem Grund werden die Verantwortlichen des CHL Anfang 2020 beim Minister einen Antrag auf die Erhöhung der Brutkästenanzahl von 16 auf 22 stellen.

Analysen sollen dann zeigen, inwiefern diese Anzahl, aber auch die des ausgebildeten Pflegepersonals für Intensivfälle erhöht werden können. In dem Fall müsse das Spitalgesetz angepasst werden. Da die Bevölkerung ständig wachse, sieht der Gesundheitsminister diese Maßnahme allerdings als gerechtfertigt an.